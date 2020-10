FOTOS | En la que es la tercera edición de los enlightED Awards, donde se dan a conocer las mejores startups de educación, se han presentado un total de 458 candidaturas de 57 países, entre las que se han seleccionado cinco proyectos: Edusynch, Premio IE University a la ‘Mejor startup en educación superior’, Buddy, Premio South Summit a la ‘Startup con mejor solución tecnológica para el aprendizaje y formación’, Tomi, Premio Fundación Santillana a la ´Startup con mayor impacto social en educación´, Genially, Premio Wayra a la 'Startup con mayor escalabilidad´, y Korbit, Premio Fundación Telefónica a la 'Startup con la mejor solución durante la COVID-19´, según Emprendedores.

Esta edición se ha celebrado en formato virtual y han participado en ella más de 40.000 asistentes virtuales de 44 países y más de 90 expertos internacionales que han reflexionado a lo largo de 5 días sobre los retos que la Covid-19 ha planteado al aprendizaje, la enseñanza y al trabajo en nuestras sociedades.

Estos premios reconocen los proyectos nacionales e internacionales más disruptivos en educación digital. Nacieron hace 3 años con el objetivo de ser una ventana al mundo y potenciar la visibilidad de las iniciativas emprendedoras de educación y tecnología más innovadoras, con mayor impacto social y más escalables. Además de las cuatro categorías tradicionales, este año se han sumado dos nuevas en el marco de la pandemia del COVID-19 y todas las implicaciones que tiene en el entorno educativo.

De las cinco ganadoras se ha valorado su carácter innovador, su viabilidad y su escalabilidad:

Edusynch (EEUU). Esta startup proporciona una solución de evaluación en línea personalizable, incluyendo análisis en profundidad y vigilancia remota impulsada por IA, para que las instituciones educativas puedan digitalizar sus evaluaciones de alto riesgo.

Buddy (EEUU). Una aplicación móvil que ayuda a los niños a practicar inglés mediante la conversación con Buddy el robot, un personaje de dibujos animados virtual potenciado por inteligencia artificial.

Tomi (Colombia). Esta suscripción en línea incluye un dispositivo gratuito que permite a los profesores ofrecer contenidos de clases interactivos y gamificados, incluso en aulas con poca o ninguna conexión a Internet.

Genially (España). Es una herramienta de diseño todo en uno que permite a los usuarios crear y compartir contenido atractivo, interactivo y animado en línea. Crea y enriquece presentaciones, infografías, experiencias de juego, etc.

Korbit (Canadá). Se trata de un tutor inteligente personalizado e interactivo en tiempo real, diseñado para escalar a miles de cursos y millones de estudiantes, para ayudar en la democratización de la educación.

Los proyectos ganadores tendrán acceso a la aceleradora de startups de EdTech IE Rockets, a todo el ecosistema inversor de South Summit, así como a sesiones de networking one to one con aquellos inversores o corporaciones que así lo soliciten.

Algunas ideas claves que nos dejado esta semana de reflexión han sido la multiplicación de la brecha digital, educativa y social tras la pandemia; la oportunidad de la tecnología como palanca transversal para enriquecer a la enseñanza y el aprendizaje; la necesidad de una formación adatada a los perfiles de la nueva economía digital; y el imprescindible rol del docente en la transformación digital de la educación.