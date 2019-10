Fotos | QS Quacquarelli Symonds, la consultora internacional en educación superior que compila el ranking del sector QS World University Rankings, publicó esta semana el listado de las 400 mejores universidades de América Latina.

La institución líder del continente es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que mantiene su estatus como número uno regional por tercer año consecutivo gracias a la opinión que tienen sobre ella los empleadores, así como a su mejora en la producción de investigaciones.

Este año se caracteriza por el declive de la educación superior brasileña – 57 de las 94 universidades brasileñas descienden puestos en el ranking – y por otro lado se observa una considerable mejoría en las instituciones top mexicanas.

Tecnológico de Monterrey (ITESM) entra dentro del Top 3 por primera vez y ambas Universidad Autónoma de Nuevo León (48) y Universidad de las Américas Puebla (50) han conseguido entrar en el Top 50.

El QS World University Rankings Edición Latinoamérica está diseñado para mostrar luz en lo que al desarrollo y actuación se refiere en una región caracterizada por una creciente ambición por la investigación ya que las universidades de la región buscan poder contribuir al conocimiento de sus naciones.

Teniendo esto en cuenta, QS ha seleccionado métricas únicas diseñadas para capturar si una universidad está impulsando el entorno, los networks y aquellas prácticas necesarias para producir investigaciones de primer nivel.

Esto incluye staff with PhD (profesores con doctorado), International Research Network (red de contactos internacional de investigación), Papers per Faculty (estudios por profesor), and Citations per Paper (citaciones por estudio).