Con un aluvión de pesimismo en los medios, combinado con todo tipo de información extraña que circula por las redes sociales, podría ser perdonado por sentir que es un momento terrible para ser emprendedor. Tal vez incluso hayas considerado actualizar tu CV y solicitar algunos empleos.

Me gusta pensar en términos de "primeros principios", ideas fundamentales que pueden probar o refutar una teoría sin necesidad de depender de opiniones o rumores.

Revisemos una lista de verificación de cinco preguntas fundamentales para explorar relacionadas con ser emprendedor en 2020.

1. ¿Hay dinero en la economía?

Si no hay dinero, ¿cuál es el punto? Afortunadamente, hay mucho. La mayoría de los países desarrollados han estado inyectando dinero en el sistema a una velocidad récord. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido ha otorgado miles de millones en forma de préstamos de devolución de fondos a pequeñas empresas que ahora deben gastarlo en cosas que mejoren sus negocios (no se permiten automóviles ni casas). Las corporaciones más grandes (con presupuestos igual de enormes) nunca han estado más abiertas a las ideas sobre cómo pueden alcanzar sus objetivos. Agrega a esto otras subvenciones y descuentos, y en realidad hay una buena cantidad de dinero en la economía.

2. ¿Se puede acceder a mercados suficientemente grandes?

Si no puedes llegar a las personas, entonces tu negocio no puede sobrevivir. Afortunadamente, nunca ha habido más acceso a los grandes mercados. Gracias a la tecnología y los medios digitales, casi todas las empresas pueden comunicarse con cientos, sino miles, de compradores potenciales por semana. Las empresas que pueden dejar de pensar en su ciudad local y comenzar a abordar su zona horaria pueden aumentar su mercado potencial en un orden de magnitud. Todos han tenido un impulso de tres meses para comprar todo en línea, y ha cambiado la forma en que esperamos interactuar con una empresa. Muchas empresas que creían que sus productos y servicios no podían ofrecerse de forma remota pueden estar seguros de que, con algunos cambios inteligentes, ahora pueden hacerlo.

3. ¿Se puede acceder a personas con talento para trabajar?

El negocio es un deporte de equipo. Si no puede reunir un grupo decente de personas a su alrededor, no hay mucho negocio de qué hablar. Este es el momento más emocionante para reclutar a un cofundador o empleado clave en su negocio. Más que nunca, hay grandes personas disponibles para trabajar. No solo eso, las personas también suelen estar felices de trabajar a tiempo parcial, utilizando su propio equipo. En tiempos de interrupción, es una gran oportunidad para acceder al equipo de sus sueños que sería inalcanzable.

4. ¿Hay problemas reales que deben resolverse?

Esta es fácil. Hay problemas masivos que deben resolverse en todas partes, y los problemas crean oportunidades para los empresarios. Casi todas las empresas del mundo tienen que cambiar la forma en que opera, los gobiernos deben reparar los sistemas dañados, las corporaciones deben hacer cambios fundamentales en sus cadenas de suministro, las empresas necesitan un marketing efectivo, los empleados necesitan capacitación y la lista sigue y sigue. A nivel del consumidor, las personas necesitan recuperar su estado físico, deberán comprar ropa nueva y existe el deseo de salir de la casa y hacer cosas (cuando sea el momento adecuado). Sobre todo, están los grandes problemas humanitarios, sociales y ambientales que deben resolverse. Necesitamos mejores soluciones de embalaje, millones de personas pasan hambre, las ciudades deben ser más sostenibles y el sistema legal debe ser más justo. Simplemente no hay fin a los problemas que necesitamos resolver urgentemente.

5. ¿Tienes la experiencia y los conocimientos para resolver un problema valioso?

Después de haber trabajado con miles de emprendedores, descubrí que la mayoría de las personas se encuentran en una montaña de valor sin explotar. Sus redes, ideas, historias, métodos y experiencias forman una gran plataforma desde la cual innovar de manera creíble. El problema con pararse en una montaña es que no se puede ver cuando estás cerca de ella. La mayoría de las personas pasan por alto su propia montaña de valor porque se están centrando en lo que alguien más está haciendo. Hacer una inmersión profunda en su propia historia, sus pasiones, sus experiencias e historias a menudo producirá mucho más que tomar un curso sobre un enfoque táctico que funcione para algún gurú en California.

Mirar las respuestas a estas cinco preguntas fundamentales debería hacerte sentir que este es ciertamente un buen momento para ser emprendedor si estás dispuesto a encontrar un mercado, identificar un problema y ser creativo para resolverlo.