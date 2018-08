Errores en redes sociales que provocaron el despido de personas

- / -

FOTO 1 | 1. El ex empleado de Chipotle al que despidieron por hablar mal de su salario en Twitter y que demandó a la compañía y ganó GHace unos años James Kennedy, veterano de guerra de 38 años, recurrió a Twitter para quejarse de los bajos sueldos que la compañía Chipotle paga a sus empleados después de una promoción de comida gratis. En su tuit decía: “@ChipotleTweets nada es gratis, sólo el trabajo. Si los empleados sólo ganamos $8.50 la hora, ¿cuánto cuesta realmente un bowl de carne?” Más tarde Kennedy borró su tuit después de que un supervisor le mostrara la política de la compañía referente a redes sociales, en la que se estipula que los empleados no pueden hablar mal de Chipotle públicamente. Y, poco después, cuando pidió un cambio de horarios, lo despidieron. Sin embargo, la cosa no paró ahí. Kennedy demandó a Chipotle por despido injustificado… Y ganó. La corte falló a su favor diciendo que la política de Chipotle en cuanto a redes sociales violaba las leyes laborales federales y le ordenó a la cadena de restaurantes re contratar a Kennedy y pagarle sus sueldos caídos. Este hombre, que ahora trabaja en American Airlines y no tiene intenciones de regresar a Chipotle, dice que con gusto aceptaría su indemnización en vouchers de comida. (Eso es lealtad).