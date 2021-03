FOTOGALERÍA. Ser líder de un equipo de trabajo no es únicamente repartir o asignar actividades y esperar a que te reporten los avances, va mucho más allá de eso. Hoy más que nunca, ser un líder representa un gran desafío para las personas que desempeñan esta función, según Yahoo.

¿Por qué? Porque las generaciones que hoy ocupan en mayor porcentaje el mercado laboral son más volátiles, saltan de un trabajo a otro y cuando algo no les gusta, no dudan en demostrar su descontento, y muchas veces, no lo hacen de una manera profesional.

Y definitivamente, no debemos dejar caer todo sobre nuestro equipo de trabajo. Como líderes debemos de entender que nuestro trabajo va más allá de dirigirlos.

Por esa razón te quiero compartir tres estrategias que puedes implementar para mejorar tu liderazgo y la relación con tu equipo:

1. Refuerza la misión

Tu equipo deberá estar alineado con la razón de existir de la empresa, es decir, la misión. Esto ayudará a generar resonancia e identidad con la organización. Cuando realices el refuerzo de la misión, encontrarás en el equipo personas apasionadas por la razón de existir y serán quienes colaborarán contigo para a construir un mejor futuro. Y también encontrarás personas que les da igual la empresa y solo les interesa emplearse intercambiando su tiempo por dinero. Cuanto más pronto los identifiques mejor porque sabrán con quien realmente cuentas.

2. Significado

Después de reforzar la misión de la empresa es importante profundizar con el significado. Una empresa opera como una máquina. Cada función es un engrane y los resultados de la empresa son el resultado del funcionamiento conjunto de los engranes. Eso quiere decir que si uno de ellos falla no podría funcionar la máquina. Algo importante en el liderazgo es mostrarle a tu equipo de trabajo qué papel juega dentro la organización y lo significativa que es su función para la generación del resultado final. Asegúrate que ellos entienden el significado.

3. No impongas, mejor ayuda

El estilo de liderazgo ha ido cambiando con el tiempo. Antes era un liderazgo tipo militar donde se imponían las actividades y ahora es un liderazgo más colaborativo donde juntos generamos el resultado. Cada vez que solicitas que se realice una actividad asegurarte de que la persona que la va a implementar entiende bien lo que tiene que hacer y las expectativas de entrega en cuanto a forma, fondo, calidad y tiempo. Y una vez que todo quede claro monitorea la ejecución de la actividad y mantente abierto a la consulta y el apoyo.

Nunca es demasiado tarde para que mejorar tu liderazgo y la relación con tu equipo de trabajo. Recuerda que un buen líder debe ser guía, debe saber escuchar y tomar en cuenta al resto de los miembros del equipo, debe preocuparse por la mejora continua de los mismos y buscar generar un mejor ambiente para que sus colaboradores se sientan motivados al realizar su labor.