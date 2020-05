FOTOS | Buscar empleo sin experiencia

Encontrar trabajo sin experiencia previa en los últimos tiempos parece haberse convertido en prácticamente un imposible. Es cierto que la oferta ha bajado, pero además han de tenerse en cuenta otros factores. La edad, la preparación, la experiencia... Pero el caso es que tú eres joven y estás suficientemente preparado, pero aun así no consigues ese empleo que buscas, según Universia Perú.

Por más que visitas los portales de empleo solo ves ofertas en las que se busca gente preparada y tú apenas acabas de terminar tus estudios. ¿Cómo lo vas a hacer entonces?

No te dejes llevar por el pánico. Sí, es cierto que en la mayoría de ofertas de trabajo piden gente con una experiencia laboral que tú no tienes. Y sí, también es cierto que las empresas prefieren este tipo de personas porque ya saben cómo funcionan las labores del puesto. Pero no tomes eso como una mala señal, te aseguramos que sigue habiendo gente que querrá contratarte.

La importancia de las habilidades en un currículum vitae sin experiencia

Aunque ahora te parezca que no, el que seas una persona joven puede ser ventajoso para ti. No hablamos solo de que la empresa pueda beneficiarse de alguna ayuda por incorporar trabajadores jóvenes. Sino también porque pueden aprender desde un inicio a hacer las cosas como la empresa las necesita y no tienen por qué adaptar otras formas de trabajar.

Así que tranquilo y centrémonos en tu currículum vitae sin experiencia. ¿Lo has escrito ya? Sí, ese hueco en la experiencia laboral sigue siendo horrible, pero puedes hacer que luzca mucho mejor de cómo lo hace ahora. Tienes claro a qué tipo de sector quieres optar, qué empresa te interesa... ¿O has encontrado una oferta en concreto? Es muy importante que tengas en cuenta esto, pues debes adaptar los contenidos de tu currículum a lo que deseas conseguir.

Destaca las habilidades y la formación que tengas respecto al puesto al que optas. Puede que hayas estudiado más cosas, pero es mejor centrarse en lo que la empresa realmente puede aprovechar. Resalta esas habilidades que crees que pueden ser muy necesarias para la empresa y expresa tus motivaciones. Eso sí, de forma sencilla y concisa, no necesitas un testamento.

Ahora tienes tu currículum vitae sin experiencia, aunque realmente atractivo y muy prometedor, ¿a que no se ve tan mal a pesar de ese hueco? Ya te lo advertimos.

Cómo mejorar el currículum vitae para la búsqueda del primer empleo

No importa en qué momento de tu carrera profesional te encuentres, ni siquiera si aún te hallas a las puertas de su inicio. Siempre es necesario saber cómo presentarse a las empresas, tener claro cómo destacar los puntos fuertes, mostrar esos rasgos que nos hacen diferentes de otros candidatos e impulsar la empleabilidad de nuestro perfil gracias a un buen CV.

Además de estos artículos, puede que también te interese consultar cómo elaborar un CV ganador y que te pueda servir aprender las peculiaridades del CV Europeo, caso de que planees cruzar el charco para encontrar tu primera oportunidad en el mundo laboral.

Portales especializados para encontrar trabajo sin experiencia

Es el momento de zambullirse en la búsqueda y te espera una buena cantidad de tarea hasta que lo logres. Imaginamos que ya tendrás cuentas en los portales de empleo más conocidos. Actualiza allí tu currículum antes de seguir adelante.

¿Sabías que hay algunos portales especializados en buscar un primer empleo? No te olvides de pasarte por alguno de ellos para echar un vistazo, empezando por Universia Empleo.

Las ventajas de esta web para encontrar trabajo sin experiencia previa son:

1. El proceso de completar CV es muy sencillo. Puedes empezar ya mismo aquí.

2. La forma en que está planteado el formulario te puede ayudar a optimizar tu perfil en línea o darte ideas.

3. Te permite optar a prácticas en empresas o encontrar empleo sin experiencia previa.

Una vez hayas generado tu perfil en línea subiendo el CV, puedes usar el portal de Universia filtrando por Departamento e incluso afinar la búsqueda introduciendo las palabras clave que desees.

¿Quieres un consejo más para encontrar empleo sin experiencia? No rechaces nunca las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación, visita algunas de ellas y deja tu nuevo currículum. No dejes pasar ninguna oportunidad.

Y ahora... ¿Qué más podemos decirte? Actualiza tu currículum vitae sin experiencia con los consejos que te dábamos en líneas anteriores y ¡buena suerte!

Fuente: Universia Perú