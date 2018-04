- / -

FOTO 4 | Mitch Lowe quiere llevar su modelo de Netflix a las salas de cine El ex CEO de Netflix se ha propuesto llevar a las salas a los usuarios de cine online, gracias a un servicio de suscripción mensual de 10 dólares al mes (lo mismo que cuesta una entrada de cine). La idea la quiere desarrollar a través de una aplicación que se llama MoviePass y que él mismo ha bautizado como elNetflix de los cines.Lo curioso es que hasta ahora este servicio funcionaba con 20.000 suscriptores que pagaban una cuota mensual de entre 40 y 50 euros al mes por acudir, de forma ilimitada, a las salas durante un año. Ahora que Mitch Lowe ha tomado las riendas del proyecto, se propone bajar el precio al nivel de lo que cuesta una suscripción porstreamingpara aumentar el número de abonados. Y la idea no ha podido funcionar mejor. Tenían el objetivo de conseguir 150.000 suscriptores en ocho meses y han llegado a los 400.000 en tres semanas. Y pretenden alcanzar los 2,5 millones a finales de este año. El servicio se implantará en el 91% de las salas de EE UU con la idea de que los usuarios no irán más de una vez al mes y que aumentarán las recomendaciones de películas a sus amigos. Además, pretenden aprovechar los datos que proporcionan al pagar con la tarjeta de débito (obligatoria para abonarse) para ofrecerles publicidad dirigida. (Foto: semana.com)