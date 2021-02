6 de 6

La paciencia es un factor que debes tener presente desde el mismo momento en que decides emprender a tiempo parcial, porque evidentemente no te puedes partir en dos para atender todas las demandas del trabajo en la oficina y de tu proyecto. Por lo tanto, la paciencia es tu mejor aliado cuando quieres obtener resultados y no has podido verlos por el factor tiempo. (Foto: iStock)