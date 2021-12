FOTOGALERÍA. En mi columna pasada hablé sobre la importancia de los propósitos de Año Nuevo, y estoy seguro de que muchos de ustedes hicieron una lista de propósitos en la que uno de los puntos es “leer más.” ¿O me equivoco? Y es que, definitivamente, leer es una de esas actividades que nos permiten salirnos de nuestra rutina, y al mismo tiempo, seguir aprendiendo y desarrollándonos como emprendedores, según el portal Entrepreneur.

Si leíste bien mi columna, recordarás que una de mis recomendaciones para lograr tus propósitos es plantearte metas concretas y alcanzables, de forma que no se queden solamente en buenas intenciones.

De este modo, te invito a transformar tu propósito de “leer más” por “leer un libro al mes.” No es un objetivo nada descabellado, y seguramente aportaría mucho a tu crecimiento como emprendedor. Para hacer esta meta aún más sencilla, te comparto 12 recomendaciones de títulos que no deben faltar en tu biblioteca este 2022.

Biblioteca emprendedora 2022

1. El punto clave, Malcolm Gladwell

¿Cómo alcanzar el punto en el que un proyecto despega y deja de crecer de manera lineal para hacerlo de manera exponencial? Checa este libro de Malcolm Gladwell, uno de los autores favoritos para emprendedores, donde encontrarás los elementos clave para alcanzar este punto.

2. De Cero a Uno, Peter Thiel

Muchos hablan de cómo llevar una empresa de un punto inicial a un punto de crecimiento y éxito, pero, ¿cómo dar el paso anterior? ¿Cómo construir una empresa desde cero? Eso es lo que nos enseña Peter Thiel, miembro de lo que fue la Mafia de Paypal, Inversionista de Facebook y muchas otros startups exitosas.

3. Sobreviviendo al fracaso, Leticia Gasca

Uno de los más grandes tabúes que se han roto en el ecosistema emprendedor es el miedo al fracaso. En gran parte, esto se ha logrado gracias al trabajo del equipo de FuckUp Nights, un movimiento de mexicanos que nos ha enseñado que no hay que huir del fracaso, sino aprender de él. Lety Gasca, fundadora de FuckUp Nights, comparte algunos de los aprendizajes que le ha dejado escuchar los fracasos de cientos de emprendedores.

4. ¡Hazla en Grande!, Gary Vaynerchuk

En 2015 conocí a Gary Vaynerchuck, quien ha logrado grandes cosas en el ámbito digital y las redes sociales. Este divertido y ruidoso emprendedor se colocó en el mapa con su libro Crush It, en el que proporciona una guía para convertir nuestra pasión en un emprendimiento realmente disruptivo. No te pierdas este libro (el cual, por cierto, me acompañó estas vacaciones).

5. The Power of Starting Something Stupid, Natalie Norton

En los momentos difíciles, un emprendedor tiene que estar listo para hacer cosas que a otros pueden parecerles poco convencionales, e incluso, estúpidas. Esto es algo que algunos de los emprendedores más brillantes saben, y que Natalie Norton busca transmitirnos para que logremos conquistar el miedo y llevar a cabo nuestras ideas más descabelladas.

6. Un mundo sin pobreza: las empresas sociales y el futuro del capitalismo, Muhammad Yunus

El padre del emprendimiento social ha escrito varios libros, pero es éste es quizá su obra más famosa y la que ha ayudado a sentar las bases del emprendimiento social. Si quieres entender esta rama del emprendimiento, definitivamente tienes que tener esta obra en tu biblioteca.

7. Creatividad, Inc., Ed Catmull

¿Imaginas el peso que tiene la creatividad en una empresa como Pixar? La productora, una de las empresas que mejor ha logrado capitalizar la creatividad, sabe que ésta es mucho más que una forma de crear nuevos personajes, y que puede ser incluso una herramienta para inspirar. Este es uno de los libros que más tengo ganas de leer este año.

8. Uncharitable, Dan Pallotta

Si recuerdas mi nota de Emprendimiento social vs filantropía, recordarás que me inspiré en la charla TED de Dan Pallotta, experto en filantropía quien ha identificado los puntos que limitan su impacto , y que ahora se dedica a buscar soluciones sustentables a problemas sociales. No te pierdas este libro, que inspiró dicha charla TED.

9. Capitalismo Consciente, John Mackey y Raj Sisodia

¿Puede ser el capitalismo una fuerza para lograr el bien? Eso es lo que propone John Mackey, fundador de Whole Foods, quien comparte en este libro ejemplos de algunas empresas que son más que un generador de capital, y que están logrando generar un impacto positivo en su entorno. Definitivamente, es una buena forma de entender la nueva cara de algunas compañías.

10. Lean Startups for Social Change: The Revolutionary Path to Big Impact, Michel Gelobter

El modelo de “Lean Startup” ayuda a los emprendedores a crear organizaciones flexibles capaces de adaptarse a los cambios y mejor preparadas para sobrevivir a los retos por los que atraviesa cualquier nueva empresa. ¿Qué pensarías si te dijera que los mismos principios pueden aplicarse a las organizaciones que generan impacto social? Aprende cómo utilizar la metodología “lean” para resolver grandes problemas sociales.

11. La Semana Laboral de 4 horas, Tim Ferriss

¿Te gustaría tener un estilo de vida en el que puedas vivir donde sea, trabajar no más de 4 horas a la semana y poder disfrutar al máximo de tu vida? Eso es lo que propone Tim Ferris, un experimentador social que ha recorrido el mundo aprendiendo de los mejores emprendedores para crear una fórmula para el éxito que tú puedes seguir en sencillos pasos.

12. ¿Qué es el Emprendimiento Social?, Juan Del Cerro

Ok, lo admito, no podía hacer una lista de los libros para este año sin caer en la tentación de incluir el mío. Si te interesa saber más sobre emprendimiento social, este libro es una sencilla guía que te permitirá entender mejor el modelo de los negocios de impacto y aprender sobre el ecosistema emprendedor. Además, te dará las herramientas necesarias para comenzar y convertirte en un emprendedor social exitoso.

Así que ya lo tienes, éstas son mis 12 propuestas para mantenerte leyendo todo este 2022. ¡Sigámonos en redes sociales y veamos cómo vamos avanzando en la lectura de cada uno!

¿Cuáles agregarías tú?