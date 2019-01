- / -

FOTO 1 | 1. El giro El primer paso para elegir correctamente tu franquicia ideal será la elección del giro. Tu amor por este segmento será clave para que cubras el perfil de franquiciatario que las franquicias buscan. Recuerda que las marcas también buscan a ciertas cualidades en sus prospectos. En este sector hay de todo, desde alimentos y bebidas, que son el giro más popular para invertir, hasta la comercialización de ropa para perros. Así que el producto o servicio ya no es un impedimento. Esto da como resultado que los franquiciantes ya no firmen contratos con cualquier prospecto, así como no firmarías un contrato con cualquier empresa que te ofrezca una inversión. (Foto: depositphotos)