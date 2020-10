3 de 3

AFP

Esta sería la peor posibilidad vista por los mercados: Trump es presidente por cuatro años más, pero los demócratas arrasan en el Congreso, lo que daría pie a una polarización total en materia política. El control del Senado y la Cámara daría a los demócratas el poder de bloquear casi todas las políticas de Trump y estableciendo una situación de estancamiento y vetos afectaría bastante con muchas órdenes ejecutivas por parte de Trump. Si bien los mercados consideran la “oleada azul” como el escenario más probable, no se pueden descartar las otras posibilidades. Después de todo, no sería la primera vez que los resultados electorales en EU den sorpresas a todo el mundo. (Foto: AFP / JIM WATSON AND Brendan Smialowski)