“El hombre invisible” encabeza las taquillas en América del Norte

FOTOS | “El hombre invisible” se ubicó esta semana a la cabeza de las taquillas en América del Norte, según cifras provisorias publicadas el domingo por la sociedad especializada Exhibitor Relations.

La película, adaptada del célebre libro de H.G. Wells, recaudó US$ 28.9 millones entre viernes y domingo.

En segundo lugar, con US$ 16 millones y un total de US$ 128.2 millones en tres semanas, apareció "Sonic", el largometraje dedicado al erizo azul del grupo japonés Sega, uno de los personajes de juegos de video más famosos del mundo.

Le siguió "El llamado de la selva", con US$ 13.2 millones el fin de semana y US$ 45.8 millones en dos semanas. La película, protagonizada por Harrison Ford, es una adaptación libre del clásico de Jack London.

"My Hero Academia 2", película manga japonesa que retoma las aventuras del adolescente Izuku Midoriya, ocupó el cuarto lugar, con US$ 5.1 millones en su estreno en salas y US$ 8.5 millones contando también los preestrenos.

En quinto lugar, una buena ubicación teniendo en cuenta que se exhibe desde hace siete semanas, se colocó “Bad Boys for Life”, tercer opus de la saga policial matizada de humor que tiene a Will Smith entre sus protagonistas y que recaudó US$ 4.3 millones entre viernes y domingo y un total de US$ 197.3 millones.