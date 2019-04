"Dumbo" dispara las ventas en la taquilla de EE.UU. y Canadá

FOTOS | "Dumbo", el nuevo filme sobre este personaje icónico de Disney, se disparó este fin de semana, aunque no alcanzó las cifras esperadas, y recaudó unos US$ 45 millones en las salas de Estados Unidos y Canadá, según cifras provisionales de la empresa especializada Exhibitor Relations del domingo.

Según Variety, los analistas esperaban que la película de Tim Burton, un remake del clásico de 1941 sobre un pequeño elefante con unas enormes orejas mágicas, recaudara al menos US$ 50 millones en su fin de semana de estreno.Con un reparto que incluye a Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green y Danny DeVito, "Dumbo", rodada con un presupuesto de US$ 170 millones, podría superar considerablemente sus ganancias en el extranjero, donde ya ha recaudado US$ 71 millones.

La última colaboración Burton/Disney, "Alicia en el país de las maravillas", recaudó US$ 1,020 millones en todo el mundo."Dumbo" desplazó al segundo sitio de la taquilla a "Us" ("Nosotros"), la película de terror de Universal que lideró la semana pasada, que de todas formas consiguió recaudar la respetable cifra de US$ 33,6 millones. Escrita por el director Jordan Peele, "Us" es protagonizada por Lupita Nyong'o y Winston Duke como una pareja que debe enfrentarse a sus dobles malvados.

En tercer lugar estuvo otra película de Disney, "Capitana Marvel", que tuvo una venta de boletos de US$ 20,5 millones en Estados Unidos y Canadá, elevando el total acumulado en todo el mundo a pocos menos de US$ 1,000 millones. La ganadora del Óscar Brie Larson encarna a una expiloto de combate con superpoderes."Five Feet Apart" ("A dos metros de distancia"), protagonizada por Lu Richardson y Cole Sprouse como un par de adolescentes enamorados que sufren fibrosis cística, se ubicó en el cuarto sitio con US$ 6.3 millones.

El quinto peldaño fue para "Unplanned", un estreno de la compañía de producción cristiana Pure Flix con US$ 6.1 millones, un poco más de su costo de producción de US$ 6 millones.Ashley Bratcher es el protagonista de esta historia real sobre un joven empleado de Planned Parenthood, una organización que brinda atención de salud reproductiva, que se convierte en una activista antiaborto.