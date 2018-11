Doce tips del legado de Stan Lee (Marvel Studios) para los emprendedores

- / -

FOTO 1 | 1. Busca talento, no grandes nombres No podemos separar la marca Marvel de 2 nombres: Stan Lee y Kevin Feige. Este último comenzó como asistente de producción para otro grande de aquel entonces: Avi Arad. Ellos dos fueron los encargados del proyecto de Marvel Studios, para el que no contaban con respaldo de grandes productoras, así que tuvieron que levantar capital y confiar en 3 directores independientes para los primeros proyectos que tenían en puerta: Jon Favreau con Iron Man, Louis Leterrier con The Incredible Hulk y Edgar Wright con Ant-Man. Solamente los 2 primeros salieron en 2008 y el éxito de su primera película se debe a un actor que no era taquillero y atravesó por muchos escándalos de adicciones una década atrás, pero tenía talento. Su nombre es Robert Downey Jr.