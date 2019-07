- / -

FOTO 6 | Dinner In The Sky. Ubicación: Varios países Website: dinnerinthesky.com Quizás has visitado maravillosos restaurantes, pero todos se encuentran en el suelo o en el mar. Dinner in the Sky es un servicio de restaurante novedoso con sede en Bélgica que utiliza una grúa para levantar a sus comensales, mesas y camareros a 150 pies (46 metros) en el aire. “La revista Forbes lo nombró uno de los diez restaurantes más inusuales del mundo.” Puedes elegir cualquier lugar que desees siempre que haya una superficie de 500 metros cuadrados [5.380 ft²] para que el restaurante pueda instalarse. Esta experiencia de comer colgado en el aire se encuentra disponible en varias ciudades del mundo.