Doce libros para emprendedores orientados a objetivos

FOTO 9 | 9. Your Best Just Got Better, de Jason W. Womack La mayoría de nosotros estamos trabajando muy por debajo de nuestro potencial. Your Best Just Got Better describe las técnicas más efectivas para establecer objetivos y usar tu tiempo de manera eficiente y efectiva para trabajar hacia ellos. Jason Womack, un experto en productividad, revela qué partes de tu vida están agotando tu motivación y qué puedes hacer para llevar tu ambición al siguiente nivel. (Consejo: ¡Trabajar más horas no compensa un enfoque defectuoso del rendimiento y la productividad!). Womack ofrece una nueva perspectiva para la gestión de la vida. Él te enseñará cómo hacer las cosas y cómo comenzar a progresar, sin excusas.