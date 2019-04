Doce ideas de negocios de bajo costo para introvertidos

- / -

FOTO 10 | 10. Coach de vida y negocios. Equipo: Certificado Los introvertidos son muy buenos para escuchar a las personas. Wendy Gelberg, autora de The Successful Introvert: How to Enhance Your Job Search and Advance Your Career, dice que estas personas tienden a ser más calmadas, pensar antes de hablar y a usar análisis antes de tomar decisiones importantes. Tienen la habilidad de interiorizar eventos lo que los hace grandes consultores de vida y de negocios. Muchos coaches trabajan desde el teléfono o vía web con sus clientes, algo que limita la exposición a otras personas. (Foto: Freepik)