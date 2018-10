Doce cosas súper simples que puedes hacer para salir de deudas

- / -

FOTO 6 | 6.- Utiliza El Poder De La Palabra “NO”. Otra vez con eso de conocerse a uno mismo. Pero el hecho de que estás endeudado significa que no has utilizado correctamente el poder del NO. Tal vez no sabes que puedes mejorar tu situación económica si utilizas las palabras adecuadas. No salgas a gastar por compromiso, no te metas en proyectos donde no vas a ganar nada. No te limites, no te conformes. Recuerda que esa ansiedad o compromiso “social” es temporal y lo que importa a la larga es que tus acciones estén en sintonía con tus metas. Tal vez todavía no eres la persona que quieres ser, pero ahora mismo puedes evitar ser la persona que no quieres ser. Toma las decisiones que se alinean con tus planes y descarta lo que no te sirva. Toma las decisiones que se alinean con tus planes y descarta lo que no te sirva.