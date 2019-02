- / -

FOTO 7 | 7. No caigas en lo obsoleto. Para que una franquicia sea rentable, no sólo deben revisarse los manuales operativos al menos una vez al año, sino también hay que realizar los cambios que sean necesarios dentro de la propia estructura, pues no es lo mismo satisfacer las necesidades de un consumidor de hace 15 años a un actual. (Foto: Freepik)