Diez señales de alerta que se deben prestar atención para no caer en desastre

FOTOS | ¿Sientes que cada vez te alcanza menos el dinero y que las deudas y los intereses de tus tarjetas de crédito crecen más? Es posible que no estés tomando las mejores decisiones con tu dinero y estés al borde de llegar a un desastre financiero, según Entrepreneur.

Debido a mi experiencia profesional y el trabajo que he realizado, he podido observar que 7 de cada 10 personas que llegan a mis seminarios o conferencias, no tienen idea de qué pasa con su dinero cada quincena, sólo saben que se acaba.

Es por ello, que te comparto las siguientes preguntas para que las respondas con un SÍ o NO y así conozcas si estás tomando buenas decisiones financieras o te acercas a un desastre financiero.

¿Gastas más de lo que ganas? y siempre que compras piensas: “la vida sólo se vive una vez”

¿Compras todo lo que se te ponga enfrente? Total, es una buena oportunidad.

¿Pagas siempre el mínimo en tu tarjeta de crédito? así te queda más para gastar.

¿Piensas que llevar un Presupuesto Mensual y registrar todo lo que gastas no influye en tus finanzas?

¿Frecuentemente se te olvida pagar tu tarjeta de crédito a tiempo?

¿Piensas que un fondo de dinero para imprevistos no es necesario?

¿Piensas que hacer aportaciones voluntarias a tu AFORE o tener un fondo de retiro es una pérdida de dinero?

¿Eres aval de todo aquél quien te lo pide?

¿Pides continuamente créditos de nómina al banco?

¿Cada vez que alguien te pide prestado, prestas sin garantía?

Si después de contestar este test respondiste SÍ a más de dos preguntas… lamento decirte que vas camino al desastre financiero y si no empiezas a hacer algo por tus finanzas desde ahora, los problemas pueden ser muy graves y aunque veas tu situación financiera muy difícil, hay muchas estrategias que puedes implementar para reconfigurarte financieramente y obtener los resultados que siempre has deseado con tu dinero, para lograrlo te recomiendo empezar con las siguientes acciones:

Identifica tus deudas: lo primero que debes hacer es clarificar cuáles son las deudas que tienes, incluyendo lo que debes en tus tarjetas de crédito. Debes tener anotado cuánto debes, a quién y las fechas de pago, esto te ayudará a tener un panorama general de tus deudas y te ayudará a ir estableciendo estrategias que te permitan ir saldando lo que debes.

Elabora en presupuesto mensual: una vez que identificaste tus deudas, elabora un presupuesto para que puedas planear tus gastos con anticipación y des seguimiento diario a tus salidas de dinero. Si empiezas a formarte este hábito, será el inicio de un cambio positivo para tus finanzas, ya que podrás darte cuenta de cómo estas manejando tu dinero y que acciones debes emprender para no sufrir cada fin de quincena por quedarte sin dinero o con más deudas.Invierte en tu educación financiera: hoy en día existen muchos recursos y herramientas que ayudan a mejorar las finanzas personales de las personas, existen excelentes libros, podcast, ebooks, cursos y conferencias, muchos de ellos gratis o a un muy bajo costo, aplica todos estos conocimientos en tu vida y verás como se van dando los cambios en beneficios de tu economía, solo no olvides basarte en la información de expertos en la materia.

Como te darás cuenta empezar a dar los primeros pasos para solucionar tus problemas financieros no es tan difícil. Hoy en día, existen muchos recursos para logarlo, si tienes más dudas al respecto o quieres saber qué otras acciones puedes realizar para controlar tu dinero, te recomiendo leer mi ebook gratuito 4 estrategias para controlar tus finanzas, el cual, al terminar de leerlo, podrás sentirte el comandante de tus resultados financieros y disminuir de un 10% a un 15% tus gastos mensuales.