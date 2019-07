Diez podcasts que todo emprendedor debería escuchar

- / -

FOTO 4 | 4. The School of Greatness con Lewis Howes. Este es uno de los mejores podcasts, lo veas por donde lo veas. Lleva más de 500 episodios, tiene más de 40 millones de descargas y se las ingenia para conseguir entrevistas con famosos como Tony Robbins y Maria Sharapova. El conductor Lewis Howes es el autor de libros tan exitosos como The School of Greatness y The Mask of Masculinity. Fue jugador profesional de futbol americano hasta que una lesión lo dejó fuera de ese mundo. En su podcast analiza lo que hace que la gente increíble sea así de increíble y la forma de aplicar esas lecciones a nuestra vida cotidiana. El programa busca compartir historias inspiradoras de las mentes más brillantes, los mejores atletas y las celebridades más influyentes del mundo. (Foto: SoundCloud)