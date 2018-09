- / -

FOTO 2 | 2. La red social (The social network) Si no has visto la película en la que se cuenta cómo Mark Zuckerberg creó Facebook en la universidad de Harvard y cómo defiende su idea de sus enemigos, tienes que verla. De ser un estudiante trunco, Zuckerberg logra pasar a ser un joven empresario millonario. Aquí aprenderás cómo se desarrolla una idea de negocio. (Foto: IMDB)