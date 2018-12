Diez maneras en que los millennials están convirtiendo sus hobbies en negocios exitosos

Los millennials están demostrando que pueden convertir casi cualquier idea en una empresa de un millón de dólares. Incluso han encontrado una manera de ganar dinero publicando capturas de pantalla de los comentarios de celebridades en Instagram. Por ejemplo, con una cuenta de más de 800,000 seguidores, Emma Diamond y Julie Kramer han hecho un gran negocio de humanizar a las celebridades.

Aquí hay 10 consejos que te ayudarán a convertir tus pasatiempos en un negocio exitoso, al igual que tus celebridades millennial favoritas.

1. No tengas miedo de empezar algo



Todas las personas exitosas tienen una cosa en común. Empezaron con una idea igual que tú y, seguramente, también tuvieron miedo de comenzar. Tenían preguntas como “¿Le gustarán mis videos a alguien?”, “¿Ser reirán de mis tuits?”, “¿Qué pasaría si mis fotos no generan likes?”. Lo cierto es que nunca sabrás lo que pudiste lograr si no empiezas.

2. Hagas lo que hagas, sé consistente



Incluso a Hola Soy Germán o Dross les costó mucho trabajo empezar. Sus primeros videos tenían pocas vistas, pero unos años más tarde son de los youtuberos más populares del mundo (ya ni siquiera solo de Latinoamérica). El secreto para ganar es la consistencia.

Comenzar cualquier cosa puede ser solitario y decepcionante, especialmente cuando hay tantas personas que parecen estar haciendo lo mismo que tú. Pero en el lado positivo se informa que YouTube tiene más de 1,800 millones de usuarios mientras que Instagram tiene más de mil millones. Esto significa que no importa la cantidad de creadores de contenido que haya en tu nicho, siempre habrá personas que apreciarán lo que tengas que decir.

3. Aprende de los demás con elegancia



La famosa modelo de Instagram Abigail Ratchford pudo triplicar sus seguidores en menos de dos semanas copiando estrategias de la famosa Kate Upton. Aprender de los demás no significa que debas encontrar a la siguiente persona exitosa e imitar todo lo que hace. Tienes que ser tú mismo, si no te cansarás más rápido y nunca podrás atraer a tu audiencia. Además, la gente notará que eres un imitador. A los millennials no les gustan los ladrones de contenido.

