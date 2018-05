- / -

FOTO 5 | 5. Consultor. La consultoría es un área de gran crecimiento para los expertos en estos campos, y una buena forma de vender la experiencia que has ido acumulando en estos años. El término de consultor es algo vago, pero básicamente es cuando una empresa trae a alguien externo (el consultor) para resolver un problema o sacar adelante un proyecto específico. Por ejemplo, un consultor en TI puede ofrecer servicios de seguridad en la nube o puede eficiente procesos en varias industrias. Muchos negocios están dispuestos a pagar por estos servicios. La paga promedio de un consultor freelance en Estados Unidos es de $72,043 dólares al año. Una forma de trabajar como consultor es empezar con tu red de amigos y conocidos. Envíales un correo para decirles que estás dando consultorías y las áreas de expertise en las que podrías asesorarlos, y pídeles que te recomienden a sus amigos. Y si no perteneces a alguna organización o comunidad relacionada con tu industria (tanto online como off), únete y participa. (Foto: Getty)