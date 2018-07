Diez libros que cada aspirante a millonario debe leer

- / -

The Millionaire Fastlane: Crack the Code to Wealth and Live Rich for a Lifetime!, de M.J. DeMarco La mayoría de las personas nunca logran el estatus de millonario porque los caminos convencionales hacia la riqueza no funcionan. Si sientes que estás perdiendo el tiempo en un trabajo que odias, sueñas con fundar tu propia empresa o quieres convertirte en millonario, pero no sabes por dónde empezar, este libro es para ti. Uno de los mayores problemas de creación de riqueza es no planificar el futuro. Incluso si tienes un salario impresionante, si se derrocha constantemente en gratificaciones como cenas caras y autos de lujo, te irás a la quiebra. El camino convencional a la riqueza depende de trabajar realmente duro mientras eres joven, por lo que tendrás dinero suficiente a un lado cuando seas viejo para relajarte y disfrutarlo. ¡Ese puede ser un largo tiempo para esperar! ¿Qué pasaría si pudiera crear un producto o negocio que sea autosuficiente. Entonces generarás ingresos incluso cuando no estés realmente trabajando.