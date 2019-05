Diez herramientas de marketing ayudarán a posicionar su imagen en Instagram

- / -

FOTO 10 | 10. Over Over te da acceso a una suite totalmente creativa en la palma de tu mano. Puedes usarla para editar imágenes, agregar texto y mejorar tu contenido con una gran variedad de filtros. También tiene una librería de imágenes de stock y templates visuales diseñados por profesionales para que puedas elegir. Over fue desarrollada con las historias de Instagram en mente. Las historias te permiten captar realmente la atención del usuario y si tienes acceso a la función de “swipe up” puedes generar muchas ventas con contenido creativo. Si tienes poca experiencia con la creación de imágenes y video, una app como esta te facilita el trabajo para crear contenido realmente atractivo.