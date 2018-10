Diez frases reveladoras que indican que alguien no te está diciendo la verdad

- / -

FOTO 2 | 2. Saltarse las contracciones: "No lo hice" Las personas que mienten probablemente han ensayado mentalmente lo que van a decir, y pueden comenzar a hablar más formalmente en su negación. Saltarse las contracciones y otras palabras de conversación normales es una táctica común para agregar énfasis y tratar de sonar confiable. En lugar de decir "No lo hice", dirán "Por supuesto que no lo hice" o dirán "no puedo recordarlo" en lugar de "no me acuerdo". Básicamente están exagerando su mentir intentando sonar más potente y menos refutables. Pero el lenguaje formal es innecesario (y no parece natural) si estás diciendo la verdad. (Foto: iStock)