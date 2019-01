Diez expertos cuentas sus secretos para encontrar el trabajo que amas

- / -

FOTO 5 | 5. Prueba cosas diferentes: Raul Villacis CEO de The Next Level Experience, una organización que permite a los hombres de negocios de alto nivel convertirse en mejores líderes. Conoce más de Raúl en Facebook e Instagram. “Llevo trabajando desde los 13 años. En aquel entonces, mi motivación era el dinero. A medida que iba creciendo, me di cuenta de que eso no era suficiente para mantenerme ocupado en mi trabajo. Me tomó un tiempo encontrar algo en lo que fuera bueno y que me diera para vivir. Tuve que intentar miles de cosas diferentes. Trabajar solo por dinero no te hará feliz a largo plazo. Si deseas encontrar un trabajo significativo, pregúntate qué harías incluso si no te pagaran. Luego averigua quién necesita ese servicio. Toma tiempo probar suficientes opciones hasta que encontrar lo que te hace feliz, pero al final, vale la pena”. (Foto: The Oracles)