Diez detalles de lujo en los mejores restaurantes del mundo

FOTO 9 | Disfrutar: lujo, creatividad, diversión. Es la buena noticia del día: el restaurante barcelonés Disfrutar escala nueve posiciones y eleva a tres el número de los españoles en los primeros puestos de la lista.



Un restaurante que no hace más que cosechar éxitos desde que abrió sus puertas. No es de extrañar. No hay uno y ni siquiera dos, sino tres detalles excelentes que convierten Disfrutar en el próximo restaurante en el que querrás comer. Esos “detalles” son Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch exjefes de cocina de elBulli, el restaurante liderado por Ferran Adrià que cambió para siempre la forma de entender la gastronomía.