Diez cosas que los operadores turísticos exitosos hacen de manera diferente

FOTOS | En mis 10 años de experiencia en la industria así como consultor y experto en Marketing & Negocios, he visto toda la gama de éxitos y fracasos de negocios turísticos, además de hablar con otros profesionales sobre sus experiencias.

De todo ello, he podido diferenciar por un lado a aquellas empresas turísticas que desafortunadamente ya no están en el negocio. Ya no comparten sus contenidos y servicios con sus visitantes y turistas. Esto no se debe a la falta de un gran producto, sino que generalmente se debe a la falta de demanda de los clientes por su producto o servicio o al no poder cobrar lo suficiente como para seguir siendo rentables. Por otro lado, están las exitosas empresas de turismo que están prosperando hoy. Al tener éxito y prosperar, quiero decir que pueden mantener a sus familias y al personal con buenos ingresos y tener un negocio que aman.

De los que tienen éxito, los siguientes son 10 rasgos que he encontrado que son comunes en cada uno de estos negocios y que deberías de aprender como emprendedor con un negocio en el sector turístico.