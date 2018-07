- / -

FOTO 9 | Explore los casos de estudio. Un MBA se trata de aplicar el conocimiento en el mundo real. Los estudios de caso son lo más cercano que va a obtener. ¡Aprenda todo lo que pueda de ellos, haga su trabajo de preparación y no se deje sorprender en el Q&A! Intente comprender y no juzgar las diferentes perspectivas de sus compañeros de clase. Recuerde que el programa está diseñado para que aprendan unos de otros. En los estudios de casos (como en el mundo real de los negocios) puede que no haya una respuesta clara y correcta. A veces debe elegir entre dos opciones malas, y no todos estarán de acuerdo sobre la mejor manera de avanzar. Aprenda a defender sus argumentos usando datos y sin ponerse a la defensiva. (Foto: Pixabay)