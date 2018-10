Diez consejos para triunfar de grandes expertos de negocios

FOTOS | Una startup que pasó de tres fundadores a más de 2,000 empleados en menos de tres años fue invitada a participar en HBR Summit, el evento de management y liderazgo de la revista Harvard Business Review en español.

Se trata de Rappi, la app que dice ¡pide lo que quieras y te lo llevamos a tu domicilio! Su cofundador, Sebastián Mejía reveló la principal obsesión de él y sus socios: dar una experiencia de compra increíble. “Para eso, tenemos un equipo de más de 2,000 colaboradores, de los cuales 1,200 están exclusivamente en el área de servicio al cliente. Generan una orden, la entregan y hacen seguimiento. En esto nos estamos enfocando mucho para corregir y seguir aprendiendo”.

¿Por qué estos emprendedores han podido operar en seis países, realizar 50 millones de ordenes hasta el día de hoy, crecer su negocio 20% cada mes y ser una startup unicornio valorada en más de 1,000 millones dólares?

“Lo que nos funciona es identificar quiénes son nuestros aliados. Tratar de encontrar algún visionario dentro de las empresas. Esas personas que de verdad están dispuestas a apostar, empezar a trabajar y buscar resultados. También ha sido clave ponernos retos grandes”, compartió Sebastián.

HBR Summit México 2018 es organizado por Oppino, una consultora global de innovación creada por Pedro Moneo. Él es editor de las revistas MIT Technology Review y Harvard Business Review en español.

“La innovación no es opcional, sino un elemento básico. El deber de los empresarios y directivos es mantenerse a la vanguardia y estar listos para superar cada desafío”, aseguró Pedro Moneo, joven líder del Foro Económico Mundial.

La cuarta edición del HBR Summit en colaboración con el IPADE Business School, reunió a 16 ponentes de talla internacional y más de 400 líderes empresariales. Bajo el lema “Catalizar la Transformación”, Harvard Business Review Summit emprende un viaje hacia la innovación y el mundo digital en tres pasos: planear, actuar y mejorar.

Y quien no se transforma, desaparece. “El 50% de las grandes compañías de Fortune ya no existen o han cambiado de una forma tan radical que ya no las conocemos”, afirmó María Julia Prats, profesora de Entrepreneurship en IESE Business School.

Estas son los mejores consejos de los ponentes en Harvard Business Review Summit 2018 para hacer negocios exitosos en México, Latinoamérica y el mundo.