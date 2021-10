Ahí estaba yo: Agotado después de un largo día de trabajo, frustrado por el tráfico de regreso a casa y sentado durante un par de horas en el sillón tomando una copa de whisky y viendo TV. Pero, de repente, mis hábitos cambiaron. Me programé el hábito de ejercitarme todos los días a las 6 p.m. Y una vez que dieron las seis, me levanté, me puse la ropa deportiva y bajé las escaleras para salir a correr.

Según Entrepreneur, resulta que emprender y cuidar tu salud son casi sinónimos. Ambas actividades requieren hábitos diarios. De acuerdo con Charles Duhigg, autor de The Power of Habit, estos hábitos comprimen el 40% de las decisiones diarias que tomamos.

Les comparto siete cosas que los emprendedores pueden hacer para estar saludables de mente y cuerpo:

1. Aprende algo nuevo todos los días. Los emprendedores saludables son soñadores eternos. Trabajan duro, juegan duro y piensan duro. Aman leer, escuchar audiolibros y absorber cuanto conocimiento les sea posible. No sólo se educan sobre temas relevantes para su negocio, también buscan conocimiento de otros tipos. Saben que los comportamientos saludables tienen un impacto directo en su negocio.

2. Establece metas y crea sistemas para alcanzarlas. Los emprendedores saludables también entienden que el conocimiento sin la aplicación es el camino más rápido al fracaso. Van más allá de aprender –aplican. Notan que las travesías y los pasos diarios son la única forma de lograr las metas.

3. Gasta tu tiempo de ocio sabiamente. Una persona promedio pasa tres horas al día viendo televisión. No seas esa clase de persona. Para mantenerte saludable, enfócate en crecer tu negocio, cuídate y a tu familia e intenta cambiar el mundo. Una recomendación es meditar o tomarte un tiempo para escribir tus objetivos.

4. Haz del ejercicio una prioridad. Un cuerpo sano ayuda a cultivar una mente sana. Un adulto debería ejercitarse 2.5 horas a la semana o más con actividad aeróbica de moderada a intensa y dos sesiones de entrenamiento intensivo a la semana. Incluso si estás muy ocupado, encuentra 10 minutos aquí y allá. Hacerlo te ayudará a aliviar el estrés y a obtener endorfinas para superar los retos de tu negocio.

5. Come menos comida chatarra. Piensa en la comida como combustible: Cuanta mayor sea la calidad del combustible que pones en tu tanque, mejor desempeño tendrás. No necesitas hacer una dieta para comer saludable. Sólo come alimentos más reales (que vengan de la naturaleza), en lugar de procesados y fast food. Al hacerlo mejorarás tu nivel de energía y humor, entre otros beneficios.

6. Duerme más. Todos los emprendedores experimentan los desvelos, las reuniones matutinas y las entregas de última hora. Pero un emprendedor saludable sabe que el sueño es esencial para su éxito. Ya sea que te levantes temprano y realices los proyectos importantes en las mañanas o que seas un desvelado sin remedio, encuentra una rutina consistente de sueño y cúmplela. Tampoco subestimes el poder de una buena siesta para recargar tu cerebro.

7. Crea un balance en tu vida. Los emprendedores saludables tratan su salud como un estilo de vida. No puedes poner un curita en un mal Plan de negocios, al igual que no puedes comer saludable durante una semana y esperar bajar peso. Los emprendedores exitosos adoptan un estilo de vida saludable: Trabajan inteligente, no trabajan más.

Aparte de tu familia, amigos y relaciones, hay pocas cosas más importantes en tu vida que tu salud y carrera. Y cuando apasionadamente persigues ambas cosas puedes experimentar una vida más larga y satisfactoria.