Diez consejos para comenzar una pequeña empresa que no has escuchado mil veces

FOTO 6 | 6. Imagínate a ti mismo con cero dinero. Me refiero a cero. Hay una alta probabilidad de que esto suceda. He conocido varios negocios que no lo han hecho en el largo plazo. Y, han estado cerca de la quiebra. Lanzar una idea de negocio fallida es una realidad para muchos empresarios. Más de la mitad de las nuevas empresas fracasan en los primeros cinco años de apertura. ¿Cómo manejarías no tener dinero entrante? Es una buena idea elaborar un plan "en caso de que ocurra el peor resultado". Es posible que necesites conseguir un trabajo sobre la marcha o vivir temporalmente con tus padres. Es posible que deba ir sin las comodidades a las que está acostumbrado. Averigua cómo te las arreglarías si tu plan de negocios fuera al sur. Mira tus fuentes actuales de ingresos. ¿Qué ganas con tu trabajo actual? ¿Cuánto durarían tus ahorros si renunciaste? ¿Qué cosas inesperadas podrían arruinar tu plan (por ejemplo, arruinas tu auto o se rompe tu horno)? Prepárese para todas las situaciones que podrían suceder si la idea de negocio no funciona.