FOTOS | Seguramente nunca antes escuchaste o leíste estos consejos, sin embargo, su éxito está más que asegurado. Estas directivas son las que utilizan, nada más y nada menos, que los principales líderes tecnológicos del mundo, aquellos que con sus acciones de cada día comienzan a revolucionar el mercado laboral.

La mayoría de las personas simplemente se despierta cada día y va a trabajar. Los grandes, los que cambian el mundo, tienen otra visión de su vida y de su trabajo que se basan en esta filosofía de vida.Estos son los 10 exitosos consejos que los mejores líderes del mundo utilizan para potenciar su carrera profesional, si los sigues, la tuya dará un salto de calidad que te sorprenderá.

1) Los requisitos de trabajo son negociables

¿Te piden 5 años de experiencia previa y apenas tienes uno? Dale una vuelta, demuestra cómo ese único año puede colocarte en la misma posición que una persona que tiene los 5. Si el problema es tu salario, las horas que dedicas al trabajo, la división de tareas con tus compañeros o lo que sea… También puedes negociarlo. El mundo es de los valientes, y quien no intenta nunca sabrá si puede ganar.

2) Integra el grupo de éxito

Las personas exitosas tienen, por lo general, complejo de superioridad, control de sus impulsos y la sensación de que no son lo suficientemente buenos en lo que hacen. Esas cualidades los llevan a tomar las decisiones correctas y alcanzar el éxito con más facilidad que otros grupos. Si quieres brillar, imagínate como superior, no cedas ante tus impulsos e intenta siempre mejorar lo que haces.

3) Cree y trabaja por tus creencias

Creer que puedes y trabajar para lograrlo son los mejores aliados para el éxito. Solo lograrás tus metas si crees que puedes alcanzarlas y tienes la disciplina para trabajar por ellas cada día sin importar las dificultades que el camino te imponga.

4) Olvida eso de ser realista

Nada peor que contar un sueño y recibir un “sé realista” a cambio. Ser realista es sinónimo de “asume que no podrás lograrlo”, y en realidad, debería ser visto como una forma de pasar a hechos concretos lo que se anhela de forma casi inconsciente. Para cualquier cosa que quieras lograr en tu carrera, comienza a caminar y lo harás realidad.

5) No dejes que te limiten las barreras clásicas

¿Quieres un buen empleo? ¿Con posibilidades de crecimiento y un salario alto? Es una buena aspiración, pero no debe ser una limitante. Existen otro tipo de trabajos que no permiten crecer ni llenar los bolsillos, pero sí enseñan habilidades valiosas para el mercado laboral, y permiten el desarrollo profesional desde otros aspectos. No te limites a elegir un cargo o un sueldo, busca lo que te hace feliz y te permite crecer como profesional sin importar si con ese trabajo tu cartera se queda del mismo tamaño que antes o incluso se vuelve más delgada.

6) Sé grande en lo que haces

Buscar una gran empresa, el puesto más alto, la oficina más grande… Son batallas perdidas desde el inicio. Lo importante es que busques ser grande en lo que haces, que aprendas de tu profesión cada día y te esfuerces por ser el mejor.

7) Busca un jefe

Ni una empresa ni un puesto, lo que debes buscar es un jefe, un referente. Los grandes se rodean de personas de las que pueden aprender, de responsables que saben cómo guiarlos hacia el éxito. Creer que la victoria está en una empresa es un error, las batallas solo las ganan los soldados.

8) No le temas a los cambios

Si cambiar puede enseñarte algo, no le temas. Ya sea un cambio de puesto, de profesión, de salario, de horario, de oficina, de jefe, de equipo de trabajo… Si ese cambio puede aportarte algún tipo de beneficio como profesional, no debes huir sino enfrentarlo y abrazarlo con todas tus fuerzas.

9) Amplía tus horizontes

Los mejores profesionales son aquellos que son buenos en lo que hacen y también en cómo comunican lo que hacen, ya sea de forma directa o indirecta. No importa solo lo que sabes hacer sino también cómo vinculas a otro con lo que sabes. Las habilidades técnicas son importantes, pero a veces en el afán por mejorarlas olvidamos la importancia de las habilidades sociales que son las que a fin de cuentas nos permitirán acceder a nuevas oportunidades laborales.

10) No te encierres en la universidad

Es cierto, la educación formal es importante. Pero no será tu larga lista de logros académicos lo que te dará un empleo, sino cómo los pongas en práctica. Así que, no te encierres en la universidad ni en cualquier tipo de centro educativo, no importa tanto lo que aprendes sino cómo lo utilizas.