Diez claves para elegir el mejor nombre para tu empresa

- / -

FOTO 9 | 9. EVITA LOS DESCRIPTIVOS image Jean-Moel Kapferer, en su libro La Marca, capital de la empresa, afirma que, "elegir un nombre descriptivo equivale a no aprovechar las posibilidades de la comunicación global. La marca no describe un producto, lo distingue. Para definir características ya está la publicidad y el marketing". Por ejemplo Lu, la marca francesa de galletas, se podría haber denominado "Galletón". Desde luego describe a la perfección el producto, pero no invita a comprarlo. Y es que, un nombre puede llegar a ser un ''esperanto" de los negocios: Buli. Siemens, Lacoste o Marlboro se pronuncian igual en todos los idiomas. Otras estrategias recomiendan encubrir la nacionalidad del nombre: el vodka Smirnoff no es ruso ni polaco; Canon esconde detrás a un fabricante japonés y Nokia es finlandesa.