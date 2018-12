Diez claves del 2018 en la industria deportiva

- / -

FOTO 9 | NIKE APUESTA EN SU ANIVERSARIO POR EL POLÉMICO KAEPERNICK: La última campaña de la multinacional estadounidense de ropa deportiva Nike, lanzada en septiembre con motivo del trigésimo aniversario de su lema 'Just Do It', estuvo marcada por la polémica inclusión del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, conocido por sus protestas antirracistas.