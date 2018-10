Diez cambios de los consumidores en la era digital

- / -

FOTO 1 | 1. Moverse inteligentemente ¿Te has preguntado por qué tantas las tiendas de autos cuentan con descuentos y bonos durante todo el año cuando antes eran temporales? No es casualidad. Se estima que menos del 70% de las personas entre 16 y 24 años tienen licencia de manejo y en 2010, el sector de entre 21 y 34 años fue responsable solo del 27% de las ventas de coches nuevos. De ahí en adelante, todo va de bajada. Para muestra, el caso mexicano: el 2017 cerró con una caída en las ventas de autos nuevos del 4.6% y los primeros meses de 2018 las ventas se contrajeron 15.6% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. No sólo se debe a lo que cuesta comprar un vehículo, sino a los gastos adicionales que llevan consigo como seguros, talleres, verificación, tenencia, estacionamientos, limpieza, etc. Por eso medios de transporte más baratos y para distancias cortas han repuntado, como la bicicleta. Opciones como Uber y Cabify permiten moverse con las comodidades de un coche particular sin los gastos antes mencionados, amén del transporte público que busca ser estructurado y unificado en las smart cities como Londres, Berlín o Barcelona. (Foto: Depositphotos.com)