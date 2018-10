Dieciséis cambios mentales para tener una vida más feliz, rica y exitosa

- / -

OTO 2 | 2. Deja fuera lo que no es importante. Deja de intentarlo todo. Mejor empieza a recortar las cosas que no son importantes, las cosas que te distraen y que te agobian de manera innecesaria y te roban tiempo. Estas cosas están evitando que logres tus objetivos.

No permitas que tu mente se enlode con proyectos o cosas por hacer que no te importan realmente. Pregúntate a ti mismo por lo que te preocupa. ¿Qué te hace sentir mal? ¿En qué estás desperdiciando tu tiempo? Deja fuera las cosas que estén dañando tu cuerpo, mente o corazón. (Foto: Pixabay)