En el Día de la Mujer, las cifras demuestran que no hay mucho que celebrar

Fotos | Por el Día Internacional de la Mujer, la encuestadora Datum difundió los resultados de la investigación que realizó en alianza con la red de investigación y sondeo WIN.

El estudio se hizo a partir de 5,982 encuestas a mujeres mayores de 17 años en once países del continente americano. En el Perú, se realizaron 504 encuestas online.

Resultados de América

Seis de cada diez mujeres americanas creen que sus derechos se respetan poco o nada. La percepción sobre la vulneración de los derechos femeninos varía según nivel socioeconómico y condición laboral.

El 56% de las encuestadas de la clase alta señala que se respetan mucho o bastante sus derechos. Por el contrario, el 58% y 57% de las mujeres de clases media y baja, respectivamente, creen que sus derechos son respetados poco o nada.

Por otra parte, el 25% de las mujeres que laboran ha sido víctima de violencia de género en el 2017. Mientras que el 33% de las trabajadoras menciona haber sufrido acoso sexual en el trabajo, el lugar de estudio u otro ámbito social.

Ello indica que una parte de los potenciales agresores se encuentra en el ambiente laboral, puesto que el 80% de las mujeres que no trabajan señala no haber sufrido algún tipo de violencia de género, sea física o psicológica, en el último año. Mientras que el 74% de las mujeres que no trabajan declara no haber atravesado por un caso de acoso sexual.