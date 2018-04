Día del Trabajo: 7 de cada 10 ejecutivos peruanos dejaría su trabajo por uno que le haga feliz

FOTOS | La última encuesta realizada por la consultora Ronald Carreer Services Group a mandos medios y altos de diversas empresas peruanas – específicamente a profesionales entre 30 y 50 años - reveló que el 74% dejaría su trabajo por un empleo que le haga más feliz, lo que implica que 7 de cada 10 ejecutivos abandonaría su puesto actual.

En tanto, que el 68% indicó que sería más feliz si tuviera un negocio propio. Al ser consultados del por qué consideran que serían más felices, la mayoría dijo que un negocio propio demandaría un mayor esfuerzo profesional, serían sus propios jefes y les otorgaría mayor independencia así como disponibilidad de tiempo.

La encuesta reveló también que el 44% si es feliz en su puesto actual, mientras que es un 40% dijo que no es feliz.

¿Por qué no son felices los ejecutivos peruanos? Al respecto, el 22% afirmó que no está contento en su trabajo debido a que no reconocen sus logros, mientras que el 24% dijo que está descontento debido a que no le gusta la filosofía empresarial de la compañía.

El 20% señaló que no hay un buen clima laboral en su empresa, el 15% que no tiene un buen sueldo y el 10% que su jefe no le agrada.

La encuesta que fue realizada del 17 al 25 de abril, reveló también que al momento de buscar un nuevo empleo el atributo más valorado por el 37% de los encuestados es contar con un buen sueldo y beneficios.

En cambio, para el 33% lo más importante es el salario emocional y para el 14% que exista un buen clima laboral.