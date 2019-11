FOTOS | Emprender no es una decisión que debes tomarte a la ligera, pues de por medio habrá dinero, tiempo, esfuerzo, desgaste emocional, el empleo de tus colaboradores, y el impacto que puedes generar en la sociedad con tu producto o servicio. ¿Sabías que cada decisión que tomas, o dejas de tomar, impacta directamente a tu negocio? según Entrepreneur.

Por esta razón, si estás pensando en abrir un negocio, antes de hacerlo, te invito a que analices con detenimiento lo siguiente. Te ayudará a reorientar tus objetivos y a replantear tu panorama de una forma diferente y sumamente efectiva.

1. Descubre el verdadero objetivo detrás de tu emprendimiento

Piensa más allá del dinero o de un plan de negocios. Sé sincero contigo mismo para que logres descubrir si tu intención es sostenible en el tiempo, si te hará feliz y, sobre todo, desvelar si hace “clic” con tus valores, creencias, gustos, sueños, objetivos, etc. Analiza lo siguiente:

¿Por qué emprender ese negocio?

¿Generará un impacto positivo?

¿Cuál es tu inspiración?

¿Cuál es el objetivo final?

¿Cómo piensas manejar el estrés?

¿Cuentas con suficiente inteligencia emocional?

¿Te sientes listo (a) para emprender?

Estas son algunas de las muchas preguntas que debes hacerte. Tener claras tus respuestas será de vital importancia, ya que cada respuesta se convertirá en tu gasolina tanto a corto, mediano y largo plazo.

2. Deja atrás el miedo al qué dirán

Los haters existen tanto en las redes sociales como en el mundo real. Estas son personas que no resisten ver a otros triunfar. ¡Pero no te preocupes! Si tu deseo de hacer que tu proyecto destaque es lo suficientemente fuerte, no te verás afectado por comentarios como los siguientes: “Yo no podría”, “yo que tú lo pensaba dos veces” o “en estos tiempos deberías quedarte con tu trabajo actual, por si acaso no te sale tu idea”.

Si escuchas estos comentarios, es mejor hacer caso omiso y dar vuelta a la página. Esto te permitirá reafirmar tus objetivos y de ahí centrar tu vista y tus pasos hacia delante.

3. Entrena a tu mente para pensar en positivo

Tener una actitud positiva requiere de un entrenamiento diario. Debes saber que uno no se despierta de lunes a domingo con sonrisa en la cara, ánimos hasta el cielo y ganas infinitas de comerse al mundo. No, eso no es así de fácil y por eso no todos están dispuestos a trabajar arduamente para llevar a sus negocios al éxito que visualizan.

Recuerda que así como inviertes dinero en aprendizaje continuo o inviertes tiempo en cuidar de tu salud, también debes invertir esfuerzo en cuidar de tu mente para que esta pueda centrarse en ir hacia delante sin tener miedo de afrontar el fracaso.

¿Sientes que estás listo para dar el primer paso?