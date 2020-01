FOTOS | Sin motivación, olvídate del éxito. De hecho, la motivación y el trabajo duro son elementos fundamentales para cumplir tus sueños: son lo que te empuja hacia adelante y te ayuda a sobresalir entre el resto, según Entrepreneur.

La motivación no sólo es importante en los negocios, también aplica a todos los aspectos de tu vida. Para ser exitoso profesional, social, mental e incluso físicamente, la motivación es la fuerza motora que te llevará a lograrlo.

Sin motivación, algunos de los emprendedores y líderes más exitosos no estarían en donde están. Piensa en Mark Zuckerberg o en Barbara Corcoran, ambos requirieron motivación para aprender nuevas habilidades y lanzar negocios extremadamente exitosos. J.K. Rowling necesitó motivación para escribir la serie de Harry Potter, y Barack Obama necesitó motivación para competir por la presidencia.

Independientemente de si estás en prepa o si ya vas muy avanzado en tu carrera, la motivación es la columna vertebral del éxito. Si no sabes por dónde empezar, revisa estas 37 citas de motivación tomadas de los líderes más influyentes del mundo

1. Barack Obama

“El progreso llegará en zig zags. No siempre será una línea recta. No siempre será un camino sin baches”

2. Barbara Corcoran

“No te atrevas a subestimar el poder de tu instinto”

3. Thomas Edison

“Todo llega al que está ocupado mientras espera”

4. Sheryl Sandberg

“Compartir emociones construye relaciones más profundas. La motivación llega cuando trabajas en cosas que te importan”

5. Jeff Bezos

“Cuando las cosas se pongan difíciles, ¿te vas a rendir o vas a ser implacable?”

6. J.K. Rowling

“La disciplina necesaria para terminar un trabajo creativo es algo de lo que deberías enorgullecerte”

7. Thomas Jefferson

“Decídete a nunca detenerte. Quien nunca pierde el tiempo jamás podrá quejarse de que le hace falta”

8. Mark Zuckerberg

“Muévete rápido y rompe cosas. Si no estás rompiendo cosas, no te estás moviendo lo suficientemente rápido”

9. Donald Trump

“Piensa en grande y haz que las cosas sucedan”

10. Larry Page

“Si estás cambiando el mundo y estás trabajando en cosas importantes, entonces te emociona levantarte por las mañanas”

11. Albert Einstein

“Si quieres vivir una vida feliz, relaciónala a un objetivo, no a una cosa o una persona”

12. Steve Jobs

“La única forma de hacer algo grandioso es amando lo que haces. Si aún no lo descubres, sigue buscando. No te conformes”

13. Paul Allen

“Cualquier cruzada require optimismo y la ambición de llegar alto”

14. Richard Branson

“En una startup, si tu idea no funciona, no habrá muchas personas que lo sepan. Pasa a la siguiente idea”

15. Steve Case

“No deberías enfocarte en la razón por la que no puedes hacer algo, eso es lo que hace la mayoría. Deberías enfocarte en lo que sí puedes hacer y ser una excepción a la regla”

16. Sergey Brin

“Cualquier conversación que tengo sobre innovación empieza con un objetivo final”

17. Lady Gaga

“Incluso si el mundo entero te da la espalda, aún te tienes a ti mismo”

18. Warren Buffett

“De nada sirve predecir la lluvia, lo que sirve es construir un techo”

19. Tim Cook

“Sé el mejor, no el primero”

20. Mark Cuban

“Si estás preparado y sabes lo que se necesita, entonces no es un riesgo. Sólo tienes que descifrar cómo lo vas a lograr. Y siempre hay una forma de hacerlo”

21. Coco Chanel

“Mi vida no me gustaba, así que creé mi propia vida”

22. Michael Dell

“Independientemente de si ya encontraste tu vocación si sigues buscándola, la pasión debería ser lo que alimente el trabajo de tu vida”

23. Ellen Degeneres

“Cuando voy a escalar y llego a lo más alto de la montaña, significa que ya pasé lo más duro y que hay un snack en mi futuro. Para mi, eso es algo bueno”

24. Jack Dorsey

“El éxito nunca es accidental”

25. Tim Ferriss

“La vida castiga el deseo vago y premia la pregunta específica”

26. Martha Stewart

“En ocasiones, tiemblo cuando tengo que hacer algo que nunca he hecho… puede que no de forma evidente, pero tiemblo por dentro. Pero de cualquier forma lo hago porque sé que no es algo que no se pueda hacer”

27. Bill Gates

“Encuentra a otras personas que tengan los mismos intereses, vean las mismas barreras y encuentren la forma de superarlas”

28. Alfred Hitchcock

“¿Te acuerdas de lo mucho que nos divertíamos cuando empezamos hace años? No teníamos dinero, ni teníamos tiempo. Pero nos arriesgábamos”

29. Daymond John

“Inspírate con el éxito de los demás, pero no permitas que te intimide”

30. Elon Musk

“Si algo es lo suficientemente importante, deberías intentarlo, incluso si todo parece estar en tu contra”

31. LeBron James

“Todas las mañanas hay un momento cuando te miras en el espejo y te preguntas: ¿estás comprometido o no?”

32. Gary Vaynerchuk

“Tu mismo escribes tu legado. Toma las decisiones correctas”

33. Tony Robbins

“Identifica tus problemas, pero dale poder y energía a las soluciones”

34. Daniel Lubetzky

“Ir tras lo que crees ya es un éxito, independientemente del resultado”

35. Andy Warhol

“La idea no es vivir para siempre, sino crear algo que viva por siempre”

36. Steven Spielberg

“No le des la espalda a lo que duele. Examínalo. Rétalo”

37. Oprah Winfrey

“Siento que la suerte es una combinación entre preparación y oportunidad”