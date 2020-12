FOTOGALERÍA. Todos sabemos que el año 2020 presentó al mundo una serie de desafíos en el espacio empresarial. Las siguientes son las 15 cosas que debes evitar como emprendedor en el año 2021, Entrepreneur.

1. Perder tu enfoque

Cuando olvidas por qué te metiste en el negocio en primer lugar, estás encaminado al fracaso. Los ejemplos incluyen no preocuparse por tus clientes y no poder abordar sus inquietudes y necesidades desde una perspectiva de producto o servicio. Mantén siempre las necesidades de tus clientes en el centro de cómo se desarrollan tus productos y servicios. Asegúrate continuamente de comunicarte con ellos y evalúa constantemente si estás en el camino correcto.

2. Falta de liderazgo

El liderazgo organizacional abarca numerosos conceptos e ideales, las ventas, el marketing, las operaciones y la gestión de personal son solo la punta del iceberg. Cuando las organizaciones y los líderes comienzan a tomar decisiones equivocadas, generalmente es el comienzo de un mal resultado. En 2021, tómate el tiempo para concentrarte en el liderazgo y la creación de valor.

3. No preocuparte por tus empleados

Como empleador y como organización, si tus empleados no están contentos, motivados y comprometidos, es imposible para ellos servir a tu base de clientes con diligencia todos los días. Las organizaciones exitosas trabajan en su juego interno y estructura interna antes de comenzar a generar ingresos y abordar objetivos más importantes.

4. No trabajar con socios

Las organizaciones exitosas siempre buscan oportunidades para trabajar con otros. Los líderes exitosos entienden que ganar se trata de colabora. Comienza buscando 10 oportunidades de asociación con socios potenciales y trabaja en algo pequeño para comenzar. La constancia es clave para ganar el juego.

5. Construir muros

Las organizaciones exitosas derriban muros. Nunca construyas muros con tus partes interesadas. Esto incluye competencia, organizaciones industriales, asociaciones, medios de comunicación y cualquier otra organización. Sé la persona que derriba los muros y ayuda a otros a conectarse y construir una industria mejor. Conviértete en el líder que otros pueden admirar y pedir ayuda porque confían en que puedes ayudar a derribar muros.

6. Ignorar a tus clientes

Nunca ignores a tus clientes. Muchas veces, las organizaciones se centran demasiado en los acontecimientos internos. Una de las empresas con las que trabajé en mi carrera se centró en lo buenos que eran sus productos y los procesos internos que eran más complicados de lo necesario. Esto los llevó a no prestar atención a la voz y a lo que finalmente quería su cliente. ¿El resultado? Disminución de ingresos y degradación organizacional.

7. No responsabilizar a las personas

La responsabilidad es clave para el éxito organizacional. Los expertos sugieren que la responsabilidad es una de las principales razones por las que las organizaciones tienen éxito. La Sociedad Estadounidense de Capacitación y Desarrollo (ASTD) dice que tenemos un 65% de posibilidades de alcanzar una meta si nos comprometemos con ella. Hay muchos estudios que demuestran que la responsabilidad personal, la responsabilidad organizacional y el uso de entrenadores de responsabilidad ayudan a aumentar la posibilidad de lograr una meta. Puedes elevar la responsabilidad de tu organización impulsando una cultura de responsabilidad.

8. No crear una cultura de ejecución

La ejecución es probablemente el elemento más importante para alcanzar con éxito una meta. Muchos de nosotros planeamos las cosas sin cesar, pero nos quedamos cortos cuando llega el momento de ejecutar. Utiliza la búsqueda de una ejecución coherente como herramienta para salir adelante. Asegúrate de cumplir la promesa que has hecho a tus clientes, empleados y otras partes interesadas al ejecutar tus tareas y objetivos establecidos.

9. No correr ningún riesgo

Hoy en día, muchas industrias están sufriendo porque se niegan a correr riesgos. Las industrias de servicios como la legal y la contable, por ejemplo, están luchando contra la tecnología y el declive de los modelos comerciales tradicionales porque se niegan a adaptarse a una nueva forma de hacer negocios. El riesgo empresarial no es solo un riesgo financiero, sino que también se trata de explorar nuevas áreas de oportunidad, crear nuevas fuentes de ingresos y explorar vías que no se han explorado en el pasado.

10. No tener estándares

¿Alguna vez has oído hablar de una empresa de automóviles que no tuviera estándares de seguridad? ¿Qué pasa con una aerolínea que no tiene estándares operativos? Es imposible que algunas industrias no sigan los estándares porque la falta de estándares puede tener consecuencias importantes. Asegúrate de operar con altos estándares. Esto significa hacer lo mejor, esperar lo mejor y crear una mentalidad de calidad y un nivel mínimo de estándares aceptables dentro de su organización, en todos los ámbitos.

11. Dejar que la gente se salga con la suya

Los acosadores organizacionales son personas que se salen con la suya. Estas podrían ser personas en una posición sólida dentro de tu organización que hayan desarrollado el hábito de salirse con la suya con acciones que socavan los estándares de la organización. Mantener la cultura de tu organización libre de matones organizacionales es una tarea difícil para los líderes. Sin embargo, es importante que todos los que forman parte de su organización conozcan el valor que crea, la cultura que tiene y respeten a todos los que se encuentran dentro de la organización. Esto también se aplica al respeto de las políticas organizacionales, la visión del liderazgo y lo que representa.

12. Centrarte demasiado en la competencia

Algunas industrias están muy enfocadas en lo que hace la competencia. En un mercado pequeño con muchas empresas que ofrecen los mismos productos y que se dirigen esencialmente a un número muy reducido de clientes, la competencia y salir adelante pueden ser una situación de “vida o muerte”. Si todo tu enfoque está en la competencia, comienzas a quedarte atrás en ser un pensador innovador y fuera de la caja. No te centres estrictamente en la competencia, sino que trabaja en tu juego interior, haciendo que tu producto y soluciones sean más valiosos para tus clientes y elevando tus estándares.

13. Ignorar a tus críticos

¿Alguna vez has tenido críticos que siempre están en tu caso? Si no es así, entonces realmente no has tenido un impacto en tu industria. Esta forma de pensar es un poco no tradicional. Siempre debes tener críticos y aquellos que te indiquen la dirección correcta, ayudándote a identificar tanto las áreas en las que enfrentas desafíos como las áreas en las que existen oportunidades. Presta atención a quienes te señalan con el dedo y te guían en la dirección correcta.

14. Ser socialmente incómodo

En 2021, debes convertirte en una organización socialmente comprometida. Esto significa apoyar causas sociales, conocer a otras personas con intereses similares, ayudar a tus empleados a ser parte del cambio social, involucrar a tu organización en iniciativas e ideas que van más allá de lo que haces profesionalmente como organización. A nivel local, puedes encontrar un equipo de baloncesto escolar que necesite apoyo o un proyecto de conservación que busque voluntarios. Estos proyectos y oportunidades son un medio para involucrar a tus empleados y trabajar en estrecha colaboración con las comunidades que lo apoyan como organización. Involúcrate y no seas una organización socialmente incómoda.

15. Dejar de aprender

Si has dejado de aprender como individuo y como organización, entonces no hay mucho que puedas hacer. Mira algunas de las industrias que están muriendo lentamente en la actualidad, incluida la industria de la contabilidad. Las empresas de contabilidad tradicionales se enfrentan a una ardua tarea para sobrevivir, ya que la tecnología está aplastando a las empresas que se niegan a cambiar y adaptarse a una nueva forma de hacer negocios. Mantente siempre hambriento como organización y asegúrate de que todos dentro de tu empresa estén aprendiendo algo nuevo.

El éxito como organización, como líder o como contribuyente individual, es una combinación de muchas cosas diferentes, pero hay muchas oportunidades para que tú puedas avanzar y tener éxito en 2021 como emprendedor y como empresa.