Descubre 9 de los objetos antiguos más caros jamás vendido en el mundo

- / -

FOTO 3 | 3. Antiguo escritorio de secretaria Goddard-Townsend. Es posible que no pienses que cualquier escritorio de secretaria tenga un valor de $12,1 millones (€10,8 millones) pero esta hermosa antigüedad de la ebanistería, fabricada por un ebanista cuáquero, se vendió por ese mismo precio en 1989. El antiguo escritorio de caoba fue hecho a mano por John Goddard en 1760, uno de los más grandes ebanista de la época, considerado hoy como él Vincent van Gogh, pero de la caoba. El diseño es clásico al estilo cuáquero, con tallados minimalistas y un diseño frontal de bloques. Su valor proviene por ser uno de los nueve escritorios de Goddard-Townsend en existencia. Este tipo de objetos antiguos pasó a la historia por tener el precio más alto que cualquier otros muebles antiguos estadounidenses. (Foto via The Metropolitan Museum of Art)