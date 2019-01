Descubre estos 10 'malos' hábitos que demuestran que eres más listo de lo que crees

- / -

Llegar tarde Ser crónicamente impuntual puede interferir con tus relaciones personales y profesionales, pues te hace parecer desorganizado o, peor aún, irrespetuoso. Al mismo tiempo, un texto a menudo citado de Diana DeLonzor, autora de Never Be Late Again, arroja algo de luz sobre los aspectos más destacados de la tardanza. Como The New York Times dice: "Muchas personas tienden a ser optimistas y poco realistas", dijo, y esto afecta su percepción del tiempo. Realmente creen que pueden salir a correr, recoger su ropa de la tintorería, comprar comida y dejar a los niños en escuela en menos de una hora". En otras palabras, las personas tardadas esperan lo mejor, lo que puede ser un arma de doble filo en la vida cotidiana.