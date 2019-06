Otra democracia es posible: seis casos alrededor del mundo

FOTOS | Parece que últimamente la tecnología nos genera más incertidumbre que optimismo en nuestro concepto del futuro; pero no podemos olvidar que también nos aporta valiosísimas herramientas con las que podríamos mejorar nuestra sociedad y participación en democracia, según Weforum.

Beth Noveck, directora de tecnología durante la administración de Obama, dirige actualmente el Governance Lab (Govlab), un centro de investigación cuyo objetivo es promover el diseño de instituciones de gobiernos más abiertos y efectivos utilizando datos, tecnología y crowdsourcing. “No sabemos qué va a suceder realmente como resultado de estas nuevas tecnologías, como la automatización, la robótica, el big data o la inteligencia colectiva… Esto nos hace sentir muy intranquilos", explicó durante el evento Tecnología y Sociedad, organizado por EL PAÍS RETINA. "La realidad es que nuestras instituciones públicas y privadas no están afrontando estos retos comunes. No es que no nos fiemos del gobierno, es que el gobierno no merece nuestra confianza”.

Noveck se preguntó cómo pensamos encontrar las soluciones y propuso "hacer algo mejor que votar, como pensar en cómo podemos reparar nuestras instituciones”. La directora del Governance Lab ilustró con varios ejemplos algunas soluciones que ya se están poniendo en práctica. Algunos de estos modelos pueden encontrarse en el paper The open policymaking playbook, publicado en la propia web del organismo que dirige. Aquí van seis de los múltiples ejemplos que fueron mencionados durante la charla de Noveck para formar un retrato global de cómo se están organizando países tan diferentes como India, Islandia y Taiwán.

India: Mygov

Por primera vez en la historia de este país, ciudadanos de toda la India pueden unirse y compartir sus opiniones, ideas o sugerencias en áreas relacionadas con política, programas y proyectos. La plataforma que lo lleva a cabo se llama Mygov, una web en la que los ciudadanos pueden publicar sus propias propuestas y someterlas a votación.

El compromiso del gobierno es poner en práctica las mejor valoradas, convirtiendo así esa participación en soluciones reales. MyGov pretende capacitar a los ciudadanos para que trabajen de la mano del Gobierno. La plataforma consta de varios grupos focales donde los ciudadanos pueden realizar tareas (tanto en línea como en el terreno) y compartir sus conocimientos a través de diversas discusiones, encuestas, charlas y blogs relacionados con el grupo en particular.