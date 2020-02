CV: ¿Cómo detectan las mentiras?

FOTOS | ¿Recuerdas el revuelo que causaron las imprecisiones en el currículum vitae (CV) del ex CEO de Yahoo!, Scott Thompson? Este caso, que tuvo lugar en 2011, arrojó los reflectores sobre la necesidad de realizar una investigación exhaustiva de los antecedentes de los empleados.

Thompson dijo tener, junto con su título real en contabilidad, un título en ciencias de la computación; pero al verificar este dato se descubrió la mentira.

Si a Yahoo!, una de las compañías de tecnología más grandes del mundo se le puede engañar, ¿qué podemos esperar de las compañías más pequeñas

¿Cómo evitar que tus candidatos mientan en su CV? Si tu negocio no tiene un departamento específico que se encargue de realizar las contrataciones, de todas maneras puedes investigar a los aspirantes a empleados.

Resulta imprescindible hacer un alto y estudiar a fondo la selección de candidatos. En ocasiones, cuando se tiene prisa por tomar una decisión no se lleva a cabo todo el proceso como es debido.

Por eso, aquí hay algunos consejos para detectar de manera práctica mentiras o incongruencias en los CV:

1. Realiza varias entrevistas. El primer consejo es entrevistar a varios aspirantes para un solo puesto y llamar a los más prometedores para una segunda cita e incluso, una tercera. Aunque esto les quite tiempo a ambos, es una buena manera de averiguar cosas sobre la persona que piensas contratar. Cuando entrevistes a alguien, procura que estén presentes otros gerentes. ¿La razón? Es importante tener retroalimentación de los colegas acerca de las posibles contrataciones. Las corazonadas de otro directivo te pueden salvar de incurrir en un error que podría resultar costoso.

2. Verifica los antecedentes. Las herramientas digitales de búsqueda y las redes sociales son buenas fuentes para confirmar ciertos datos de los solicitantes. Al fin y al cabo, la infracción de Thompson se descubrió por medio de una búsqueda en Google. Por tanto, una medida inteligente es hacer una comprobación de los antecedentes de cada nueva contratación. Si bien existen compañías especializadas que ofrecen servicios de investigación de antecedentes de empleados para pequeñas y medianas empresas (Pymes), muchos expertos recomiendan como medida mínima verificar los antecedentes penales y la situación migratoria (en caso de ser extranjero) de los candidatos. Asimismo, puedes revisar su historial crediticio (previa autorización) para tener un parámetro que te confirme si el individuo es cumplido con sus obligaciones, al menos en el aspecto financiero.

3. Busca referencias laborales y de carácter. Entrevista a los candidatos recomendados por personas a las que les tengas confianza. Pero aun así debes realizar tu propia verificación de los antecedentes del aspirante. En el caso de alguien que no cuente con una recomendación personal, necesitas buscar referencias. No te conformes con las que están enlistadas en su currículum: busca ex compañeros de trabajo o colegas que puedan corroborar la historia laboral del solicitante y te den una idea de su carácter. Aunque es necesario tomar precauciones cuando incorporas a alguien a tu empresa, mentir en los CVs no es común, especialmente en plena era de la transparencia de la información. Debido al alto índice de desempleo actual, algunas personas sienten que la única manera de hallar un trabajo –cuando han estado desempleadas por un tiempo– es hacer algo que saben que está mal. No obstante, ya sea por su integridad o por temor a ser descubierta, la mayoría de la gente no corre ese riesgo.