FOTOS | Independientemente de si es un estrés momentaneo y fluctuante, o si es un estrés elevado y duradero, encontrar téncicas saludables que le permitan a tu cuero y mente desconectarse, relajarse y reagruparse es sumamente importante. Habiendo pasado una década trabajando en manejo del bienestar y siendo ahora dueña de mi propio negocio como emprendedora, el ajetreo del mundo laboral no me es ajeno. Largas horas, proyectos y tiempos de entrega demandantes, mucha presión, lo que quieras, lo he vivido. Y esto no sólo me estaba pasando factura a mi, también estaba impactando la salud mental y física de mis compañeros de trabajo, según Entrepreneur.

Tuve un momento de claridad y me di cuenta de que tenía que dar un paso atrás del trabajo y enfocarme en lo que era realmente importante: ¡yo!

Evitar el estrés, o la sensación de sentirte abrumada es casi imposible, es una parte natural de la vida, y el hecho de superar los obstáculos es lo que nos permite crecer y ser versiones cada vez más fuertes y poderosas de nosotros mismos.

Lo que sí es posible es cambiar la forma en la que entendemos el estrés y aprender a entenderlo mejor y a asimilarlo de formas sanas. Si el estrés no se reconoce y maneja de manera correcta, puede ocasionarte problemas de peso, problemas digestivos, falta de agudeza mental e incluso depresión. Después de reconocer mis propios niveles de estrés y los efectos que tenían en mi salud, empecé a implementar cuatro simples conceptos a mi vida diaria que me ayudaron a reducir el estrés mientras mejoraban mi concentración, productividad y creatividad.

Convierte el estrés en un valor

Si trabajas para implementar cada una de estas cuatro ideas a tu vida diaria, verás que empiezas a manejar mejor las situaciones estresantes, sintiéndote más en clama y con mayor claridad mental. Empezarás a caminar hacia tus objetivos y ambiciones con energía renovada, con propósito y motivación. Estas técnicas no me llegaron de la noche a la mañana. Toman tiempo y paciencia, pero valen cada minuto que les inviertas. En conjunto, estas cuatro prácticas me ayudaron a encontrar el balance en mi vida y a conectar con mi propósito y mi carrera. Estas técnicas te permiten no sólo mejorar tu fortaleza física y mental, sino realmente triunfar a tu máxima capacidad mientras pones en armonía tu mente, cuerpo y propósito.