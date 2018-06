Cuatro tecnologías que han revolucionado China y pueden popularizarse en Perú

FOTOS | En la capital de China, Beijing, el avance científico no solo se aprecia en las grandes empresas, sino que alcanza al ciudadano de a pie, mezclándose con hábitos de la vida diaria, y creando tecnologías y tendencias que han modificado la forma de consumir productos y servicios de más de 20 millones de habitantes.

La primera de esas tecnologías es el pago digital, que no solo ha reducido índices de delincuencia, según estadísticas del país (cargan menos efectivo), sino que ha permitido mantener a China creciendo, a pesar de encontrarse en una desaceleración en los últimos ocho años.

En 2017, el país reportó un crecimiento de 6.9% y este año podría crecer más de 6.5% apoyado por su consumo interno, frente a un enfriamiento industrial.

Según expertos de tecnología, más de 80% de las compras que se dan en ciudades como Beijing, se realizan a través del móvil, desde la compra de marcas de lujo a una gaseosa, el ticket del teatro, el colectivo o un almuerzo de unos pocos yuanes (RMB).

Plataformas como Alipay (del gigante Alibaba) y WeChat (Tencent), capaces de leer los códigos QR con información como precios de alimentos, son las más usadas en las zonas urbanas de China, aunque hay un gran mercado por explorar, tomando en cuenta que 40% de la población está en zonas rurales. China tiene casi 1,400 millones de habitantes.

La segunda tecnología, que también se apoya en el comercio digital, es el uso de medios de transporte compartidos. En este sentido, es común ver en diferentes calles de Beijing o Shenzhen miles de bicicletas compartidas de dos grandes plataformas, Ofo y Mobike, entre otras marcas, a las cuales se puede acceder usando solamente un smartphone.

Empleando sistemas como Alipay o WeChat, el usuario puede leer con su teléfono el código QR de una bicicleta, desbloquear su sistema de seguridad y disfrutar de un paseo por solo un yuan (US$ 0.16).

Cabe indicar que el usuario comienza con una calificación de 100 puntos, y si no mantiene su récord deberá pagar tarifas más altas. En algunas ciudades donde está Ofo como Beijing, el sistema le solicitará una fianza (alrededor de US$ 50), que puede recuperar más adelante.

Una tercera tecnología es el uso de trenes de gran velocidad, y en el caso de Beijing, los nuevos trenes Fuxing de alta velocidad –presentados el año pasado- permiten unir la capital china con Shanghai en poco más de cuatro horas recorriendo más de 1,200 kilómetros de distancia.

A pesar de que hay otras líneas de alta velocidad como Beijing-Tianjin, Shanghai-Nanjing, Shanghai-Hangzhou y Guangzhou-Wuhan, por ejemplo, las nuevas unidades ayudarán a atender la creciente demanda (más de 100 millones de pasajeros al año de Beijing a Shanghai).

Esta infraestructura se ha convertido en la manera más rápida y segura para viajar que tienen los ciudadanos chinos entre la capital y Shanghai. El tren viaja a un promedio de 300 kilómetros por hora aproximadamente.

La cuarta tecnología que está revolucionando las ciudades principales de China, y con ello, el consumo moderno, es el comercio electrónico, principalmente la plataforma C2C (consumidor a consumidor) Taobao, que permite conectar a usuarios con productores independientes y pequeños negocios.

Este sitio, fundado en 2003, tiene más de 580 millones de usuarios y pertenece al grupo Alibaba, conglomerado de empresas que también maneja el sitio B2C (empresa a consumidor) TMall (2008).

A través de Taobao, los usuarios pueden comprar todo tipo de bienes desde ropa hasta alimento y recibirlo en pocas horas o días en sus hogares, en China. Para captar un mayor número de negocios, Alibaba lanzó recientemente el sistema eTao para comparar precios de otras plataformas como el Amazon chino, Nike, etc.

Dato: Estudiantes peruanos que visitaron Beijing y Shenzhen, como parte del programa Seeds for the Future de Huawei, señalaron que no solo se ven bicicletas compartidas en estas ciudades, sino también motos y automóviles .

Los alumnos pertenecientes a la UNMSM, PUCP, UNI y Ricardo Palma, fueron capacitados sobre innovación y tecnología en la Universidad de Huawei en Shenzhen, donde conocieron los últimos proyectos que impulsa la compañía.